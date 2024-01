Borsa: l'Europa in rialzo, si scommette sul taglio dei tassi

Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che scommettono su un taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Sui mercati torna l'ottimismo con i rendimenti dei titoli di Stato che registrano una modesta flessione. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0896 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In rialzo Madrid (+0,8%), Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,5%) e Londra (-0,2%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,6%), con le prospettive di un miglioramento del settore nel corso dell'anno. In crescita le banche (+1,2%) e le assicurazioni (+0,7%), mentre si guarda con attenzione alle decisioni sulla politica monetaria. In rimbalzo il settore del lusso (+0,7%), dopo i cali delle precedenti sedute e le prospettive deboli per il 2024. Vendite sull'energia (-0,3%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti cede lo 0,4% a 73,1 dollari al barile. Il Brent è in calo dello 0,4% a 78,2 dollari. In calo le utility (-0,8%), in linea con l'andamento del prezzo del gas che scende del 5,1% a 26,9 euro al megawattora. Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund sale a 154 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,83%. Scendono i tassi del titolo tedesco al 2,3% (-4 punti), quello spagnolo al 3,2% (-4 punti) e quello greco al 3,3% (-3 punti).