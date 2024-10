Il rischio di un "imminente" attacco con missili balistici da parte dell'Iran contro Israele, di cui ha riferito l'amministrazione americana, spaventa le Borse europee, che girano in calo insieme a Wall Street. Milano e Parigi cedono lo 0,7%, Francoforte lo 0,3% mentre Londra è in rialzo dello 0,3%. A New York il Nasdaq cede l'1,3%, l'S&P 500 lo 0,9% e il Dow Jones lo 0,7%.