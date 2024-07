Avvio in flessione per le Borse europee. Parigi perde in avvio lo 0,64% con il Cac 40 a 7.853 punti. Francoforte cede lo 0,02% con il dax a 18.586 punti. Anche Londra è debole con il Ftse 100 che registra un -0,4% a 8.150 punti.