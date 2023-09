Borsa, l'Europa in attesa della Bce, Milano -0,3% Mercati azionari europei in attesa della decisione della Bce sui tassi di interesse. Milano peggiore, Madrid e Parigi in ribasso. Londra in rialzo. Euro stabile sul dollaro. Spread Btp-Bund a 10 anni intorno a 180. Petrolio a 89 dollari al barile. Intesa e MPS in calo, Tim in aumento, Hera in ribasso.