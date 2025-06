Borsa: l'Europa frena fra i timori di una guerra dei dazi

Chiude in calo la seduta sulle Borse in Europa con lo Stoxx 600, in calo per il quarto giorno. Parigi ha perso lo 0,17%, Francoforte lo 0,71%, Milano lo 0,58%, Madrid ha perso lo 0,32 per cento. Solo Londra ha guadagnato lo 0,23 per cento. A frenare i listini i nuovi timori legati alla guerra commerciale dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di voler fissare tariffe unilaterali entro due settimane.