Borsa: l'Europa frena con Wall Street dopo i dati Usa

Le Borse europee rallentano il passo dopo l'indice Ism dei servizi americani, sceso inaspettatamente a luglio. Milano oscilla sulla parità (-0,02%), Londra lima i rialzi allo 0,2%, Parigi allo 0,1% e Francoforte allo 0,6% mentre a New York Nasdaq e S&P 500 cedono lo 0,1%.

A Piazza Affari affonda Buzzi dopo i conti (-7,8%) e vanno male le banche con il rallentamento dell'economia che riapre i giochi per nuovi tagli dei tassi: Bper cede l'1,4%, Mps l'1% e Bpm lo 0,8% mentre rimbalza Amplifon (+4,4%), dopo le forti vendite seguite ai conti del semestre, tallonata da Ferrari (+2,3%) e Nexi (+1,9%).

In lieve rialzo i bond, con i rendimenti del Btp in calo di un punto base, al 3,413%, mentre lo spread con il Bund è stabile a quota 79. In forte calo il prezzo del petrolio dopo le minacce del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi all'India per le sue importazioni di petrolio russo: Il Wti cede l'1,5% a 65,33 dollari al barile mentre il Brent arretra dell'1,3% a 67,86 dollari.