Borsa: l'Europa frena con i future Usa, Milano +0,8%

Le Borse europee proseguono la seduta positive anche se ridimensionano i rialzi messi a segno nella prima parte della mattinata mentre i future su Wall Street segnalano un'apertura negativa della Borsa americana. Milano avanza dello 0,8%, Francoforte dello 0,4% mentre Parigi e Londra si muovono sulla parità (+0,02%), con gli indici pmi manifatturieri di Cina ed Europa hanno confermato il quadro di debolezza dell'economia globale. A New York i future sul Nasdaq cedono lo 0,7% e quelli sull'S&P 500 lo 0,4%. Deboli anche i titoli di Stato, con i trader che ridimensionano le scommesse per una rapida e massiccia riduzione dei tassi di interesse nel 2024 da parte di Fed e Bce. Così, se lo spread Btp-Bund è fermo a 166 punti base, il rendimento del decennale italiano sale di sei punti base, al 3,74%. Avvio d'anno sugli scudi, invece, per il Bitcoin e il petrolio. La criptovaluta sfonda i 45.000 dollari per la prima volta da 21 mesi sulle scommesse per un via libera della Sec ai primi Etf che investono sulla regine delle monete digitali. Il petrolio avanza del 2,2% in scia alle tensioni in Medio Oriente, con il Wti a 73,2 dollari al barile e il Brent a 78,7 dollari. Fiacco invece il gas, con i future Ttf in flessione dell'1,3% a 31,95 euro al megawattora. A Piazza si mettono in luce Mps (+4,1%), spinta dalle parole dall'ottimismo del ministro Giorgetti sulla privatizzazione, Leonardo (+2,7%), Bper (+2,3%) e Tim (+2,2%), con le banche, i titoli della difesa e i petroliferi in luce in tutta Europa. male invece Campari (-2%), Cucinelli (-1,5%) ed Erg (-1,2%).