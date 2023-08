Borsa: l'Europa fiacca attende i dati Usa, scivola Amsterdam

Clima nervoso e cali in altalena per i mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa peggiore in Europa è quella di Amsterdam, che cede oltre il punto percentuale affossata da Adyen, la società di pagamento il cui titolo cede oltre il 20% dopo conti sotto le attese. Più calmi gli altri listini, che avevano toccato in corso di mattinata anche cali superiori all'1%: Milano perde lo 0,3% insieme a Londra, Parigi e Francoforte lo 0,2%. Piatta Madrid, in rialzo Mosca con il rublo in tenuta a quota 102 contro l'euro e 94 sul dollaro, mentre il gas ha invertito la rotta rispetto all'avvio e ora sale di qualche frazione a 38 euro al Megawattora. Con la banca centrale norvegese che ha alzato al 4% il tasso sulla corona e pensa di proseguire i rialzi anche in settembre, resta qualche tensione sul mercato dei titoli di Stato, con il rendimento del Btp decennale al 4,39% mentre lo spread rimane calmo a 170 punti base. In Piazza Affari si confermano deboli Nexi, Iveco e Prysmian con perdite attorno ai due punti percentuali, in rialzo dell'1% Generali e Banco Bpm, che ha accelerato dopo aver azzerato le commissioni PagoBancomat sui bassi importi.