Borsa: l'Europa è in cauto rialzo con Wall Street, Milano +0,2%

Le Borse europee si muovono in cauto rialzo con Wall Street debole. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, segna un quarto di punto di rialzo con gli acquisti in prevalenza sull'immobiliare e gli industriali.

Milano tiene i 42mila punti con il Ftse Mib che segna un +0,2%. Sempre in evidenza Mps (+2,09%) e Mediobanca (+2,07%) seguite da Banco Bpm (+1,67%). Prese di beneficio su Stellantis (-2,2%). Fuori dal paniere principale corre Avio (+10,4%) dopo la riduzione delle perdite nel semestre e il via libera del cda ad un aumento di capitale.

Tra gli altri listini Parigi registra un +0,14%, Francoforte è piatta. Madrid cala invece dello 0,4%, mentre Londra sale dello 0,41%.

Lo spread tra Btp e Bund cresce a 80,6 punti. E anche i rendimenti confermano il rialzo. Il decennale italiano è al 3,51%. Di pari passo l'Oat francese al 3,5% con il differenziale che ondeggia su 1 punto.

Tra le materie prime il petrolio recupera. Il wti sale dell'1,5% a 63 dollari e il brent registra un +1,6% a 67,5 dollari. Il prezzo del gas guadagna l'1,17% e viaggia sui 32,7 euro al megawattora. Prosegue la corsa dell'oro che è vicino ai massi e scambia a 3.651 dollari l'oncia.

L'euro è, invece, debole sul dollaro e passa di mano a 1,1715 sul biglietto verde.