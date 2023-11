Borsa: l'Europa contrastata attende Wall Street, Milano -0,1%

Borse europee contrastate a metà seduta mentre si attende l'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Sotto i riflettori la politica monetaria delle banche centrali, con gli investitori che cercano spunti sulle prossime mosse. Sullo sfondo la fase di rallentamento dell'economia globale e le tensioni geopolitiche. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0923 sul dollaro. Poco sopra la parità l'indice stoxx 600. In calo Londra (-0,17%), Francoforte (-0,25%) e Milano (-0,11%), con quest'ultima appesantita dallo stacco cedola di otto società del listino principale che pesa per lo 0,84%. Si muovono in terreno positivo Parigi (+0,17%) e Madrid (+0,65%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'andamento dell'energia (+1%), con il prezzo del petrolio che rialza la testa. Il Wti guadagna l'1,5% a 77 dollari al barile e il Brent sale dell'1,5% a 81,8 dollari. Acquisti anche per il lusso (+0,9%) e tecnologici (+0,3%). Positive le utility (+0,2%), con le quotazioni del gas in crescita del 2,7% a 46,3 euro al megawattora. In flessione le banche (-0,2%) e le assicurazioni (-0,1%). Male anche la farmaceutica (-0,9%), con il tonfo di Bayer (-19%), con lo stop alla sperimentazione di un farmaco e la sentenza di un giudice Usa sul diserbante Roundup. A Piazza Affari al netto dello stacco della cedola Banca Mediolanum (+0,84%), Eni (+1,58%), Intesa Sanpaolo (+1,57%), Mediobanca (-0,18%), Poste Italiane (+1,02%), Recordati (+0,09%), Tenaris (+0,81%) e Terna (+0,59%). In luce Saipem (-2,4%) mentre è in rosso Generali (-1,26%).