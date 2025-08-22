Borsa: l'Europa consolida il rialzo dopo Powell, Milano +1,1%

Consolidano il rialzo le principali borse europee dopo l'apertura del presidente della Fed Jerome Powell a un taglio dei tassi dal simposio di Jackson Hole nel Wyoming (Usa). Milano guadagna l'1,1% davanti a Madrid (+0,9%), Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,5%) e Londra (+0,4%). Si assesta a 81,5 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,5 punti al 3,55% e quello tedesco di 1,7 punti al 2,74%. Stabile il dollaro a 86,14 centesimi di euro, mentre la sterlina si rafforza a 74,49 penny per biglietto verde. In calo il Bitcoin (-1,26%) a 112.020 dollari. Poco mossi l'oro (+0,07% a 3.330,99 dollari l'oncia) e il greggio (Wti +0,05% a 63,55 dollari al barile), più vivace il gas (+0,48% a 33,32 euro al MWh).

Acquisti sugli automobilistici Stellantis (+1,65%), Ferrari (+1,15%), Mercedes (+0,95%) e Volkswagen (+0,65%). Svetta Stm (+1,95%) tra i produttori di semiconduttori mentre prosegue la corsa dei titoli della difesa con i dubbi crescenti su un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Hensoldt guadagna il 3,35%, Saab il 2 e Leonardo l'1,35%.

Tra le banche svetta Mediobanca (+2,67%) all'indomani dello stop dei soci all'Ops su Banca Generali (+3,45%), debole nella vigilia. Acquisti anche su Montepaschi (+2,21%), la cui Ops su Piazzetta Cuccia si chiude il prossimo 8 settembre. Seguono Intesa (+0,98%), Bnp (+0,7%) e Unicredit (+0,43%), mentre scivola Commerzbank (-3,51%), di cui BlackRock ha limato la partecipazione dal 7,73 al 7,58%.