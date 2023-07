Borsa: l'Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +0,7%

Non cambia il leitmotiv della seduta delle Borse europee con l'avvio di Wall Street positivo. Si conferma piatta Londra mentre salgono Milano (Ftse Mib +0,7%) sempre oltre i 28mila punti, Parigi (+1,4%) che è la migliore e Francoforte che guadagna lo 0,8% nonostante il calo della fiducia degli investitori tedeschi. Il mercato si conferma, dunque, senza strappi in attesa dell'inflazione Usa di domani. A Piazza Affari resta l'evidenza di Moncler (+3%) , seguita da Iveco (+2,2%) e tra i bancari, Mps (+2,1%). Fiacche Recordati (-0,5%), Campari (-0,39%). Prese di beneficio per Fineco (-0,15%) e piatta Tim (-0,12%). Sale lo spread con il differenziale tra Btp e Bund oltre i 175 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,39%. Tra le commodity il gas si conferma in calo (-3,12%) e sotto i 30 euro (29,26). Il petrolio è in rialzo con il wti a 73,6 dollari (+0,92%) e i brent sopra 78 dollari al barile (+0,8%). Fronte cambi l'euro è debole sul dollaro con cui scambia a 1,0989.