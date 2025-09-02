Borsa: l'Europa conferma il rosso con Wall Street, Milano -1%

Prosegue la corrente di vendite sulle Borse europee con Wall Street in negativo. Sulla seduta resta l'evidenza dei rendimenti dei titoli di Stato con il Btp a 10 anni che sale di 6 punti al 3,68% mentre lo spread con il bund sale di 2 punti base a 88. Altro dato di giornata è il rialzo del petrolio con il wti vicino ai 65 dollari al barile e il brent oltre i 68 dollari. E con gli investitori che cercano porti sicuri l'oro viaggia a 3.495 dollari l'oncia dopo aver superato, nel corso della giornata il nuovo record di 3.560 dollari.

Tra le singole Piazze Francoforte resta la peggiore (-1,67%) seguita da Madrid (-1,62%). Più contenuta la flessione di Parigi (-0,55%) e di Londra (-0,56%), quest'ultima a dispetto dell'alta tensione sul debito inglese con i tassi ai massimi dal 1998. Milano cede poco più dell'1% con Ferrari (+1,55%) e Buzzi (+0,9%) in controtendenza. La maglia nera resta di Leonardo (-3,3%). Sotto la lente Mps che ha rilanciato cash su Mediobanca azzerando lo sconto. Siena perde il 2,7%, così come Piazzetta Cuccia che lascia il 2,3%.