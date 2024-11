Borsa: l'Europa conclude negativa, Londra tiene (-0,1%)

Mercati azionari del Vecchio continente in generale calo sulle tensioni per la nuova dottrina russa nell'uso delle armi nucleari in risposta all'utilizzo dei missili statunitensi a lungo raggio da parte dell'Ucraina. Dopo ribassi molto peggiori nel corso della giornata, la Borsa peggiore in scia a Milano è stata quella di Madrid, che ha chiuso con un calo dello 0,7%, seguita da Parigi negativa dello 0,6%. Il listino di Francoforte ha perso lo 0,5%, con Amsterdam in discesa dello 0,4%. Limata dello 0,1% Londra, mentre la Borsa di Mosca segna un ribasso di tre punti percentuali.