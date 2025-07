Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in lieve calo: la Borsa peggiore è stata quella di Amsterdam, che ha chiuso con un ribasso dello 0,7%, seguita da Londra e Francoforte in discesa dello 0,4%. Negativa dello 0,3% Parigi, con la sola Madrid in tenuta grazie al lievissimo rialzo dello 0,1%.