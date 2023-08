Borsa: l'Europa conclude in crescita, Londra +1,7%

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Londra, chiusa ieri, ha concluso in aumento dell'1,7% allineandosi agli aumenti della vigilia, seguita dalle Borse di Francoforte e Madrid in rialzo finale dello 0,9%. Parigi è salita dello 0,6%, mentre Amsterdam ha chiuso in crescita di mezzo punto percentuale.