Mercati azionari del Vecchio continente deboli: con gli operatori che sono apparsi comunque indifferenti all'esito già scontato del voto in Gran Bretagna, la Borsa peggiore della giornata è stata quella di Londra, che ha concluso in ribasso dello 0,4%, seguita da Madrid in calo dello 0,3%. Negativa dello 0,2% Parigi e dello 0,1% Amsterdam, mentre Francoforte ha chiuso piatta.