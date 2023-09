Borsa: l'Europa chiude positiva con l'inflazione che rallenta

Le Borse europee hanno terminato l'ultima seduta della settimana in positivo annullando tuttavia parte dei guadagni in scia al rallentamento di Wall Street. A sostenere i listini sono stati i segnali arrivati dall'inflazione dell'eurozona in rallentamento che hanno fatto sperare in prossimi minori interventi sui tassi da parte della Bce. Parigi ha guadagnato lo 0,26% e Francoforte lo 0,41%. Più cauta Londra (+0,08%).