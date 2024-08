Borsa: l'Europa chiude poco mossa, Francoforte +0,24%

Seduta in modestissima crescita per le Borse europee mentre Wall Street ha girato in negativo. Sui mercati è prevalsa l'attesa di indicazioni sui prossimi tagli dei tassi dal presidente della Fed, Jerome Powell, venerdì al simposio di Jackson Hole. La scommessa prevalente è che verrà adottato un approccio moderato, senza sforbiciate. Francoforte ha chiuso in rialzo dello 0,24%, Parigi è finita poco sotto la parità (-0,01%), Londra appena sopra (+0,06%).