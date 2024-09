Borsa: l'Europa chiude in rialzo con le scommesse sulla Fed

Chiusura in rialzo per le Borse europee, che si accodano a Wall Street in vista della riunione della Fed di prossima settimana. Gli investitori hanno alzato le scommesse per un taglio di 50 punti base - ora prezzato sul mercato con un livello di probabilità superiore al 40% - per fronteggiare l'indebolimento dell'economia americana. Francoforte ha chiuso in rialzo dello 0,98%, Parigi dello 0,41% e Londra dello 0,39%.