Le Borse europee chiudono in forte calo, in scia con Wall Street dopo le minacce di Donald Trump sui dazi al Canada. I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto dell'auto e dalla farmaceutica. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0927 sul dollaro, portandosi ai livelli di luglio 2024. Chiusura in rosso per Parigi (-1,31%), Francoforte (-1,29%) e Londra (-1,21%).