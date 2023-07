Borsa: l'Europa chiude in calo, Parigi -1,35%

Borse europee in rosso in attesa delle decisioni della Fed questa sera e della Bce domani. In una seduta costellata di trimestrali sulle due sponde dell'Atlantico, Parigi ha indossato la maglia nera (-1,35%) davanti a Francoforte (-0,49%) e Londra (-0,19%). Sui listini hanno pesato le vendite che hanno colpito alcuni big come Lvhm, Essilorluxottica e Porsche, reduci da trimestrali che non hanno convinto appieno il mercato.