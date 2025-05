Le Borse europee chiudono in calo, mentre non si placa il clima di incertezza provocato dalle mosse americane sui dazi. Sui mercati pesano anche le tensioni geopolitiche, mentre si è in attesa dei conti di Nvidia e le prospettive per il settore dell'intelligenza artificiale. In flessione Francoforte (-0,78%), Londra (-0,59%), Parigi (-0,49%).