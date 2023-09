Borsa: l'Europa chiude debole e guarda alle banche centrali

Borse europee deboli in chiusura con gli investitori a caccia di spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. Le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, a Londra non hanno convinto i mercati che hanno invertito la rotta rispetto ai deboli rialzi iniziali. Chiusura negativa per Parigi (-0,24%), Londra (-0,16%) e Francoforte (-0,1%).