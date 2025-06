Le Borse europee archiviano la seduta in terreno negativo con la sguardo alle banche centrali, in particolare in vista del presidente della Fed, Jerome Powell, che non ha escluso un taglio anticipato dei tassi. Resta alta l'attenzione sulle tensioni geopolitiche mentre si allentano le pressioni tra Iran e Israele.

In calo Parigi (-0,76%), Francoforte (-0,61%) e Londra (-0,46%).