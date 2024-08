Borsa: l'Europa cede malgrado avvio di Wall Street, Milano -0,8%

Sono peggiorati i listini europei e restano nervosi malgrado l'avvio in cauto rialzo di Wall Street. Sull'andamento delle Borse pesano i timori legati a una nuova ondata di vendite globali come quelle innescate ieri dal rafforzamento dello yen sul dollaro. Parigi è la peggiore (-1%) mentre Milano cede lo 0,8% con Mps (+8%) che brilla in un mercato nel complesso pesante dove Interpump e Fineco segnano cali superiore al 2%. Contengono le perdite Londra (-0,51%) e Francoforte (-0,37%).