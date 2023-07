Borsa: l'Europa cauta attende Wall Street, Milano maglia rosa

Le Borse europee si mostrano caute a metà giornata, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Con l'inflazione che rallenta e il Pil che risale, gli investitori sono pronti a scommettere su una politica monetaria meno aggressiva da parte delle banche centrali. L'indice Stoxx 600 è poco mosso (+0,04%). Nel Vecchio continente si mette in mostra Milano (+0,5%). Bene anche Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,1%). Deboli Londra e Madrid (-0,1%). I listini sono appesantiti dal comparto delle Tlc (-0,8%) e dai beni di prima necessità (-0,5%), dove Bt cede l'1,8% dopo il cambio al vertice e Heineken che lascia sul terreno il 7% con i conti del semestre e le prospettive per il 2023. Contrastato il comparto finanziario dove le banche guadagnano lo 0,5% e le assicurazioni cedono lo 0,7%. Acquisti sulle utility (+0,1%), mentre il gas sale dell'1,5% a 27,27 euro al megawattora. Positiva l'energia (+0,7%) con il petrolio che rialza la testa. Il Wti registra un rialzo dello 0,9% a 81,32 dollari al barile e il Brent si attesta a 85,5 dollari (+0,6%). In lieve rialzo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 161 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,12%. Sale anche il Bund tedesco al 2,51% (+2 punti base) mentre è in controtendenza il titolo greco che scende di 4 punti base al 3,75%. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,1039 sul dollaro. A Piazza Affari vola Leonardo (+2,2%), dopo un avvio in netto calo con i conti del semestre. In luce Eni (+1,7%), Unicredit e Stellantis (+1,6%). Scivola Saipem (-1,9%). Male anche Campari (-1,5%), Tim e Inwit (-1,1%).