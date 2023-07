Borsa: l'Europa cauta attende Wall Street, Milano cede lo 0,1%

Le Borse europee proseguono caute dopo le brillanti sedute dei giorni scorsi. Tra gli investitori c'è incertezza sulle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi, anche dopo il dato dell'inflazione della Fed. Sotto i riflettori anche la stagione delle trimestrali con i risultati delle prime banche statunitensi. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo a 1,1219 sul dollaro. L'indice d'area Stoxx 600 è poco mosso (-0,03%), in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Sono in rialzo Parigi (+0,2%) e Londra (+0,1%), in flessione Milano (-0,1%) e Francoforte (-0,3%). Piatta Madrid (+0,01%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dalla farmaceutica (+0,9%) e dalle Tlc (+0,7%). Acquisti anche sul lusso (+0,8%), con Lvmh e Hermes che guadagnano l'1,4%, Burberry (-0,38%) e Cucinelli (+0,1%), dopo i conti. Girano in calo le banche (-0,1%) e le assicurazioni (-0,7%), in attesa di conoscere è stato raggiunto il picco del rialzo dei tassi. Vendite anche sulle utility (-0,3%), con il gas che sale del 5% a 27,87 euro al megawattora. In rosso l'energia (-0,8%) mentre il petrolio prosegue in calo. Il Wti cede lo 0,2% a 76,77 dollari al barile e il Brent a 81,21 dollari (-0,2%). A Piazza Affari brilla Amplifon (-1,3%). Bene anche Fineco e Tim (+1%). Riduce il rialzo Mps (+0,9%), dopo un mattinata frizzante. In territorio negativo Eni (-1,1%), Banco Bpm, Enel e A2a (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 166 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,23 per cento.