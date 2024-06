Borsa: l'Europa calma dopo tassi Banca inglese, Londra +0,4%

Pochi movimenti sulle Borse del Vecchio continente dopo la prevista decisione della Banca d'Inghilterra di mantenere invariati i tassi, con la previsione del mercato di un possibile taglio in agosto. Milano viene affiancato da Parigi come il listino migliore con una crescita di un punto percentuale, mente Francoforte sale dello 0,5%. Leggero miglioramento per la Borsa di Londra in rialzo dello 0,4%. Lo spread tra Btp e Bund si muove calmo sui 150 punti base, con l'euro tranquillo a quota 0,845 rispetto alla sterlina. In Piazza Affari tra i titoli a elevata capitalizzazione il migliore resta Azimut che sale del 2,5%, con Tim in crescita dell'1,2% nel giorno del Cda, mentre Iveco segna un ribasso di circa mezzo punto. Sul fronte dell'energia il petrolio è calmo sugli 80 dollari al barile, con il gas poco variato a 35 euro al Megawattora.