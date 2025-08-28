Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Borsa: l'Europa azzera rialzi con i future Usa, Milano -0,05%
28 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: l'Europa azzera rialzi con i future Usa, Milano -0,05%

Le Borse europee hanno azzerato i guadagni con l'indebolimento dei futures su Wall Street. Restano in parità solo Parigi (+0,03%), nonostante i timori per il governo, e Milano segna -0,05% tra le ipotesi di maggiori tasse alle banche, che si muovono tuttavia in ordine sparso. Salgono dello 0,2% Bper e Sondrio, è invariata Mediobanca e flettono leggermente Intesa (-0,17%) e Mps (-0,2%). Francoforte perde lo 0,2% e Londra, già cauta in avvio, indietreggia dello 0,5%.

A Piazza Affari restano in luce Moncler (+4,1%) e Cucinelli (+2,8%) che a Borsa chiusa diffonde i risultati, nonché Campari (2,5%) favorito a distanza dai risultati e delle previsioni migliori delle stime di Pernod Ricard (+4,6% a Parigi). Scivola invece Tim (-7,7%) per lo stop dei colloqui annunciato da iliad.

Fuori dal paniere principale acquisti su Mfe per le azioni di categoria A (+5,8%) e B (+4,6%) per la conquista di Prosieben. La tv tedesca guadagna l'1,2% a Francoforte in attesa della conclusione dell'offerta lanciata dal gruppo della famiglia Berlusconi. Sul listino tedesco Commerzbank cede lo 0,37% dopo aver ribadito il suo no a Unicredit (-0,59%).

Sui mercati obbligazionari lo spread Btp Bund è risalito a 86,7 punti base col rendimento italiano aumentato al 3,58%. E' in rialzo a 7,4 punti il differenziale con l'Oat francese il cui rendimento è sceso al 3,5%.

Tra le materie prime è debole il petrolio fra le scommesse su un surplus di domanda per fine anno mentre gli Usa cercano di forzare l'India a non comprare il greggio dalla Russia.

