Borsa: l'Europa avanza piano in attesa di novità sui dazi

Borse in cauto rialzo a metà seduta con gli investitori che, pur confortati dal rinvio della deadline per un accordo sui dazi, mantengono un approccio guardingo in attesa di capire come evolveranno le trattative tra gli Usa e i loro partner commerciali.
Milano sale dello 0,4%, accesa dai rialzi di Banco Bpm (+3,6%) e Unicredit (+2,6%), innescati dalla discesa in campo della Ue contro le prescrizioni del golden power, Francoforte avanza dello 0,3%, Londra dello 0,1% mentre Parigi cede lo 0,1%. Positivi anche i future su Wall Street, con quelli sul Nasdaq in progresso dello 0,3% e quelli sull'S&P 500 dello.
Deboli i titoli di Stato, con i rendimenti in rialzo generalizzato: quelli sui Btp, che hanno incassato il sostegno di Blackrock, avanzano di 4 punti base al 3,53% mentre lo spread con il Bund è stabile a 84 punti base.