Borsa: l'Europa avanza dopo Wall Street in attesa della Fed

Le Borse europee restano ben intonate dopo l'avvio positivo di Wall Street con gli investitori che guardano alle decisione della Fed di mercoledì a cui, seguiranno, giovedì e venerdì, quelle della Banca d'Inghilterra e della Banca del Giappone. Milano avanza dell'1% a braccetto con Parigi, che non si scompone dopo il taglio del rating di Fitch alla Francia. Meno brillanti Francoforte (+0,1%) e Londra (invariata). Bene anche i titoli di Stato, con i rendimenti in calo sulle due sponde dell'Atlantico. I Btp decennali cedono 3 puti base, al 3,48%, con lo spread con il Bund che scivola sotto gli 80 punti base, a quota 79.

Il mercato, che scommette su tre tagli dei tassi quest'anno, attende di capire se Jerome Powell asseconderà le aspettative degli investitori e darà indicazioni anche sul 2026. Sui listini si mettono in luce i semiconduttori (+3% l'indice Stoxx di settore) e la moda, dopo i buoni dati sulle vendite in Cina di cosmetici e gioielli. A New York cede Nvidia (-1,3%), accusata dalla Cina di aver violato la normativa anti-monopolio, mentre vola Tesla (+7%) con gli acquisti di azioni di Elon Musk.

A Piazza Affari corre Cucinelli (+4%), sostenuta dal giudizio 'overweight' di Jp Morgan, assegnato anche a Zegna (+2,3% a New York). Bene anche Leonardo (+3,2%), Moncler (+2,9%) e Stm (+2,6%) e le banche, con in testa Intesa (+2,6%) e Bper (+1,7%) e Mps (+0,1%) e Mediobanca (+0,1%) poco mosse. In fondo al Ftse Mib si accomodano Amplifon (-1,2%), Tenaris (-1,2%), Diasorin (-1%) e Snam (-0,9%).