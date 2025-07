Borsa: l'Europa arranca con le trimestrali, Milano -0,7%

Le Borse europee continuano a muoversi in ordine sparso, con il segno meno che prevale, mentre l'afflusso di trimestrali continua a muovere i listini e l'inflazione dà segnali di ripresa nei principali Paesi europei e negli Usa, dove l'indice Pce dei prezzi delle spese per consumi personali è cresciuto a giugno al 2,8% anno su anno a livello core, a fronte del 2,7% atteso dagli economisti.

Milano è maglia nera (-0,7%) davanti a Parigi (-0,4%) e Francoforte (-0,1%) mentre Londra sale dello 0,4% e Madrid dello 0,5%. Volano i future a Wall Street con i conti sopra le attese di Microsoft e Meta che riaccendono l'ottimismo sull'intelligenza artificiale e fanno correre il Nasdaq (+1,3%) mentre i dati sui sussidi di disoccupazione settimanali sono leggermente migliori delle attese, a quota 218 mila. In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato dopo che la Fed ha tenuto fermi i tassi non assumendo impegni per settembre: quelli del Btp scendono di un punto base al 3,5% mentre lo spread con il Bund è stabile a quota 81.

A Piazza Affari soffrono Ferrari (-5,8%), Tenaris (-4,8%) e Nexi (-2,7%) dopo i conti, male anche Iveco (-4,6%) dopo l'accordo per la cessione a Leonardo (+1%) e a Tata, mentre le trimestrali premiano Prysmian (+2,6%), seguito da Banco Bpm (+2,2%), che torna al centro del risiko, e Mediolanum (+1,3%). Sul fronte valutario rialza la testa l'euro dopo cinque sedute di calo sul dollaro (+0,2% a 1,1426).