Borsa: l'Europa apre in rialzo in attesa dei dati Usa

Le Borse europee ritrovano la strada del rialzo dopo le ultime sedute in calo per effetto del taglio del rating agli Stati Uniti da parte di Fitch. L'attenzione degli investitori si concentra sull'andamento delle trimestrali. C'è attesa anche per i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti che sarà uno degli indicatori che guarderà la Fed per le prossime decisioni sulla politica monetaria. Avvio positivo per Parigi (+0,36%), Madrid (+0,29%), Francoforte (+0,15%) e Londra (+0,12%).