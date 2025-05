Borsa: l'Europa apre in rialzo, spinta dallo stop ai dazi

Le Borse europee aprono in rialzo, dopo lo stop della giustizia americana ai dazi di Donald Trump. I principali listini del Vecchio continente ritrovano un clima sereno anche grazie ai risultati oltre le attese di Nvidia e le previsioni di ricavi in aumento. Sullo sfondo le tensioni geopolitiche, con i tentativi di nuovi colloqui tra Russia e Ucraina. Avvio positivo per Parigi (+1,01%), Francoforte (+0,9%), Londra (+0,4%).