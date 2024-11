Borsa: l'Europa apre in rialzo, si guarda a banche centrali

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli investitori che guardano alle banche centrali sul tema del taglio dei tassi. I principali listini del Vecchio continente, privi delle indicazioni di Wall Street chiusa per il giorno del Ringraziamento, guardano con attenzione agli sviluppi politici in Francia, con le tensioni nel governo per l'approvazione del bilancio 2025. Sotto i riflettori restano i timori per le parole di Donald Trump sui dazi. In positivo Francoforte (+0,54%), Parigi (+0,39%) e Londra (+0,17%).