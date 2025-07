Avvio positivo per le Borse europee, con gli investitori di buon umore in scia alle indiscrezioni relative a progressi nelle trattative sui dazi tra Usa e Ue. In attesa della riunione della Bce, che dovrebbe mantenere i tassi invariati, Francoforte avanza dell'1,08%, Londra dello 0,33% e Parigi dello 0,11%.