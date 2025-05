Borsa: l'Europa apre in rialzo, si guarda all'economia Usa

Le Borse europee aprono in rialzo mentre si guarda all'economica americana, dopo il declassamento da parte di Moody's del rating Usa. Sotto i riflettori anche i colloqui tra Russia e Ucraina per una soluzione del conflitto. Resta alta l'attenzione sul fronte della politica commerciale americana, mentre si attendono le mosse sul fronte dei dazi previsti per l'Europa. Avvio positivo per Francoforte (+0,29%), Parigi e Londra (+0,21%).