Borsa: l'Europa apre in calo, tra timori sull'economia e tassi

Le Borse europee aprono in calo, in scia con l'andamento negativo dei listini asiatici. I mercati si mostrano prudenti in vista delle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse. Tiene banco anche l'andamento dell'economica globale con la Cina che stenta a riprendere la strada di una robusta crescita. Avvio in flessione per Parigi (-0,34%), Francoforte (-0,31%) mentre è positiva Londra (+0,21%).