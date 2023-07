Borsa: l'Europa apre in calo, si guarda a inflazione e tassi

Le Borse europee avviano la seduta in calo, dopo i rischi di deflazione della Cina. L'attenzione degli investitori si concentra sui prossimi dati dell'inflazione, in particolare quella Usa. Elementi che saranno utili per capire quali saranno le prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi d'interesse. Fari puntati anche sulle trimestrali che forniranno elementi sull'andamento dell'economia globale. Avvio in flessione per Parigi (-0,41%), Londra (-0,13%) e Francoforte (-0,12%).