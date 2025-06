Le Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana. Sui mercati pesa il clima di incertezza dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, e in vista della della risposta di Teheran. In rialzo petrolio e gas con le minacce di chiudere lo Stretto di Hormuz. Apertura negativa per Parigi (-0,52%), Francoforte (-0,46%) e Londra (-0,36%).