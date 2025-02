Le Borse europee avviano la seduta in calo. Sui mercati aumentano i timori di una guerra commerciale con i dazi americani annunciati da Donald Trump. Aumentano anche i dubbi sull'andamento della crescita economica, mentre si attendono i verbali dell'ultima riunione della Bce. Apertura in calo per Francoforte (-0,91%), Parigi (-0,49%) e Londra (-0,46%).