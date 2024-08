Borsa: l'Europa apre in calo, attesa per i dati Usa

Le Borse europee aprono in calo, in linea con la chiusura di Wall Street e dopo l'andamento contrastato dei mercati asiatici. Gli investitori attendono i dati sul mercato del lavoro americani, anche per valutare lo stato di salute dell'economia Usa. Sotto i riflettori restano le mosse delle banche centrali sulla politica monetaria, anche alla luce dei verbali della Boj. Avvio in flessione per Londra (-0,84%), Parigi (-0,59%) e Francoforte (-0,56%).