Borse europee deboli in avvio di seduta. Sotto i riflettori restano le mosse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul fronte dei dazi. I mercati guardano anche all'andamento della crescita economica globale, mentre si è in attesa della produzione industriale dell'Eurozona e degli Usa. In calo Francoforte (-0,43%) e Londra (-0,13%). Poco mossa Parigi (-0,07%).