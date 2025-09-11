Borsa: l'Europa allunga passo con Milano e Parigi in testa

Le Borse europee allungano il passo con Milano (+0,92%) e Parigi (+0,87%) dopo che la Bce che, come da attese, ha lasciato i tassi fermi. Anche l'accelerazione dell'inflazione Usa è ampiamente scontata dal mercato.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con gli industriali in luce. A Piazza Affari le maggiori evidenze arrivano da Buzzi (+7,7%), Stellantis (+5,5%) e ancora da Mediobanca e Mps (entrambe +3,1%). In fondo al listino è Diasorin (-1%).

Tra le altre Piazze Francoforte segna un +0,24%, Madrid un +0,36% e Londra un +0,42%.

Lo spread tra Btp e Bund scende a 79,9 punti base mentre il differenziale con l'Oat francese resta più o meno azzerato. Anche i rendimenti restano sullo stesso livello. Il decennale italiano è al 3,46%, il francese al 3,45%.

Tra le materie prime il petrolio è in discesa così come il gas. Il wti cede l'1,8% a 62,5 dollari mentre il brent perde l'1,6% a 66,4 dollari al barile. Ad Amsterdam, invece, i contratti Ttf segnano un -2% a 32,4 euro al megawattora. L'oro è in rialzo di un 0,2% e scambia a 3.628 dollari l'oncia.

Infine per i cambi l'euro si apprezza sul dollaro e passa di mano a 1,174 sul biglietto verde.