Borsa: l'Europa allunga il passo con Wall Street, Milano +1,1%

Allungano il passo le principali borse europee spinte dagli indici Usa positivi dopo i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione e sui prezzi alla produzione americani. Milano e Madrid guadagnano l'1,1%, Francoforte lo 0,75%, Parigi lo 0,7% e Londra appare invariata. Risale sopra quota 77 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,5 punti al 3,47% e quello tedesco di 2,2 punto al 2,7%.

Accelera il greggio (Wti +1,3% a 63,46 dollari al barile), debole il gas (-1,13% a 32,23 euro al MWh), in calo l'oro (-0,58% a 3.335,4 dollari l'oncia). In rialzo il dollaro a 85,87 centesimi e a 73,87 penny, mentre il Bitcoin gira in negativo e cede il 2,75%% a 118.165 dollari.

In luce Ferrari (+2,87%), spinta dagli analisti di Baptista Research, secondo i quali il titolo farà meglio del listino di riferimento (outperform). Rallenta invece Stellantis (+0,43%), che resiste in territorio positivo, mentre si porta in parità Bmw e cede Renault (-0,15%).

Deboli i petroliferi Bp (-1,5%) Shell (-1,15%), più cauti TotalEnergies (-0,17%) ed Eni (-0,1%). Tra le banche si segnala lo sprint di NatWest (+2,25%) dopo la raccomandazione di acquisto di William O' Neil. Corrono anche Commerzbank (+2,2%) e Bbva (+1,65%), seguite da Intesa (1,55%), Unicredit (+1%), Banco Bpm (+0,63%) e Mediobanca (+0,47%). Più cauta Mps (+0,16%), gira in calo Popolare Sondrio (-0,28%) e cede Bper (-0,15).