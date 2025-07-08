Borsa: l'Europa alla finestra guarda ai negoziati sui dazi

Investitori alla finestra in attesa di capire come evolveranno le trattive tra Europa e Stati Uniti sui dazi. Nel giorno in cui a Bruxelles si riunisce l'Ecofin, le Borse europee sono fiacche con Londra sostanzialmente invariata (+0,03%), Francoforte in rialzo dello 0,1% e Milano e Parigi in flessione dello 0,1%. Leggermente positivi i future su Wall Street con il Nasdaq che avanza dello 0,2% e l'S&P 500 dello 0,1%.

Salgono invece i rendimenti dei titoli di Stato, che contano uno scenario di incertezza sui tassi e sull'inflazione e i rischi legati alle esigenze di rifinanziamento degli Stati a livello globale. Quelli dei Btp salgono di 4 punti base, al 3,53%, mentre lo spread con il Bund è fermo a 84 punti base.

A Piazza Affari si mettono in luce Campari (+2,3%), Nexi (+1,6%) e Saipem (+1,3%) mentre arrancano Unipol (-1,2%), Cucinelli (-1,1%) e Amplifon (-1,1%), assieme a tutte le utilities, a partire da Terna e A2A (-0,9%). In ordine sparso le banche con Mps (+0,5%) che riduce lo sconto su Mediobanca (-0,3%) in attesa delle valutazioni del Cda di Piazzetta Cuccia, venerdì prossimo.

Positiva Unicredit (+0,3%) in vista della decisione del Tar del Lazio di domani sul golden power per Banco Bpm (-0,8%) mentre Bper (-0,6%) e Popolare di Sondrio (-0,3%) sono in calo in attesa che il cda della banca valtellinese riesamini il rilancio dell'istituto modenese. Scatto di Safilo (+10%) con la promozione di Equita a 'buy'.