Le Borse europee oscillano al pari degli indici di Wall Street in attesa della Fed con un occhio all'evolversi del conflitto con l'Iran. Il dato in calo delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, in linea con le attese, non ha mosso i listini. In crescita c'è solo Londra (+0,10%), Francoforte cede lo 0,6% e Parigi lo 0,53%. A Milano (-0,28%) brilla Tim (+2,96%), cede Iveco (-2,69%).