Borsa: l'Europa accelera, Milano +0,8%

Le Borse europee accelerano, in controtendenza con Wall Street, dopo i dati sul mercato del lavoro americano. I mercati hanno ben superato lo shutdown in cui sono entrati gli Stati Uniti. Sul fronte valutario il dollaro resta debole rispetto alle principali valute, con l'euro che sale a 1,1754 sul biglietto verde.

L'indice stoxx 600 guadagna l'1,1%. In rialzo Londra e Francoforte (+1%), Parigi (+0,9%), Milano (+0,8%) e Madrid (+0,7%). I listini sono spinti dalla farmaceutica (+4%), con l'ottimismo sulle politiche commerciali americane. Salgono anche le utility (+0,9%), con il prezzo del gas che scende a 31,24 euro al megawattora, e l'energia (+0,8%), con il prezzo del petrolio che riduce il calo.

Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 81 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,51% e quello tedesco al 2,7%.

A Piazza Affari corrono Tenaris (+3,5%) e Tim (+3,2%). Bene anche Amplifon (+2,9%) e Mps (+2,7%), quest'ultima alle prese con il nuovo vertice di Mediobanca (+1,9%). Vendite su Lottomatica (+1,5%) e Cucinelli (-1,4%), quest'ultima in attesa dei conti preliminari.