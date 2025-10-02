Giovedì 2 Ottobre 2025

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
2 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: le banche frenano Milano a -0,03%, Stellantis +7,5%

Il Ftse Mib tiene i 43mila punti. Mediobanca maglia nera

La Borsa di Milano nel finale di seduta azzera i guadagni con il Ftse Mib che è marginale a -0,03%. L'indice, comunque, tiene i 43mila punti. A pesare sono i bancari con Mediobanca (-5,6%) che è la maglia nera mentre si attende la lista da parte di Mps (-1,5%) per la nuova governance. Tra gli altri istituti Unicredit lascia sul terreno il 2,1% e Banco Bpm l'1,8%.

Sul fronte opposto si conferma la corsa di Stellantis (+7,5%) dopo i dati sulle vendite negli Stati Uniti del terzo trimestre e quelli di ieri sulle nuove immatricolazioni di auto in Italia e Francia. Mentre, secondo Bloomberg, il gruppo starebbe valutando la vendita della sua attività di car sharing Free2move.

